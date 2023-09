V Šentjerneju začetek srečanja evropopotnikov 2023

Šentjernej, 22. septembra - V Šentjerneju na Dolenjskem se danes začenja dvodnevno srečanje evropopotnikov 2023 z dvodnevnim pohodom iz Šentjerneja prek Kostanjevice na Krki do Zdol nad Krškim, na katerem pričakujejo skupaj približno sto pohodnikov iz Slovenije, Nemčije in Avstrije. Srečanje in pohod pripravljajo komisija za evropske pešpoti v Sloveniji in drugi prireditelji.