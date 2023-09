Arso za del države izdal oranžno opozorilo

Ljubljana, 22. septembra - Popoldne, zvečer in v noči na soboto bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah nastali močnejši in tudi dolgotrajni nalivi, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Za osrednjo, jugovzhodno, jugozahodno in severozahodno Slovenijo so izdali oranžno opozorilo, za preostanek države pa medtem velja rumeno opozorilo.