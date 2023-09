Celjska občina končala projekt mreže kolesarskih povezav

Celje, 24. septembra - Celjska občina je končala projekt mreže kolesarskih povezav, v okviru katerega so v Celju zgradili, na novo uredili in označili več kot 40 stez v skupni dolžini 33,6 kilometra. Projekt, vreden 2,5 milijona evrov, je bil sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi, so sporočili z občine.