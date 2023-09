Novogoriški svetniki kritični do delovanja javnega zavoda EPK

Nova Gorica, 22. septembra - Na četrtkovi seji so novogoriški mestni svetniki kritično razpravo posvetili poročilu Javnega Zavoda GO!2025, ki je pristojen za vodenje, pripravo in organiziranje projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Ob koncu večurne razprave so direktorju javnega zavoda Gorazdu Božiču izrekli nezaupnico.