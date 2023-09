V Novem mestu začetek mednarodnih športnih 19. Iger prijateljstva

Novo mesto, 22. septembra - V Novem mestu se s prihodom športnih ekip in večernim odprtjem v olimpijskem centru na velodromu v Češči vasi danes začenjajo tridnevne mednarodne 19. Igre prijateljstva. Skupaj pričakujejo 320 tekmovalcev in približno 400 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, BiH in Avstrije, so navedli prireditelji iz Zavoda Novo mesto.