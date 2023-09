V Portofinu bodo ulico poimenovali po pokojnem Berlusconiju

Rim, 22. septembra - Letovišče Portofino na ligurijski rivieri bo postalo prva italijanska občina, ki bo ulico poimenovala po pokojnem premierju Silviu Berlusconiju. Veljal je za najbolj trdoživega italijanskega politika, ki je kljub številnim aferam in težavam z zdravjem vrsto let krojil politično dogajanje v Italiji in tudi na evropski ravni.