V ožjem izboru nominiranih knjig za bookerja od grozot do užitka

London, 22. septembra - V Londonu so objavili ožji izbor šestih nominirancev za letošnjo nagrado booker. Knjige po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ponujajo grozote, užitke, radosti in tolažbe. Šest romanov so izbrali izmed 158 del, ki so jih vmes skrčili na seznam 13 knjig.