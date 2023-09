Pokrajinski muzej Ptuj Ormož s slavnostno akademijo ob 130-letnici

Ptuj, 22. septembra - Na Ptujskem gradu bodo drevi s slavnostno akademijo zaznamovali 130-letnico Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Splošni muzej s številnimi oddelki, službami in štirimi zbirkami nacionalnega pomena velja za tretjo najstarejšo tovrstno ustanovo v Sloveniji in je danes zlasti po zaslugi Ptujskega gradu eden največjih in najbolje obiskanih v državi.