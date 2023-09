Armenija in Azerbajdžan v VS ZN z medsebojnimi obtožbami

New York, 22. septembra - Armenija in Azerbajdžan sta si po operaciji azerbajdžanske vojske v pokrajini Gorski Karabah v četrtek v Varnostnem svetu ZN izmenjala resne obtožbe. Armenija je Bakuju očitala, da izvaja "etnično čiščenje" nad armenskim prebivalstvom v Karabahu. Zahodne države na čelu s Francijo so Baku pozvale, naj zagotovi zaščito za tamkajšnje prebivalstvo.