Izidi nogometne konferenčne lige (2)

- sreda, 20. september: * Skupina A: Lille - Olimpija Ljubljana 2:0 (1:0) - četrtek, 21. september: * Skupina A: Slovan Bratislava - Klaksvik 2:1 (0:0) (Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan Bratislavo) * Skupina B: Maccabi Tel Aviv - Breidablik 3:2 (3:1) Zorja Lugansk - Gent 1:1 (0:0) * Skupina C: Dinamo Zagreb - Astana 5:1 (1:0) Viktoria Plzen - Ballkani 1:0 (0:0) * Skupina D: Brugge - Bešiktaš 1:1 (0:0) Lugano - Bodö/Glimt 0:0 (Žan Celar je igral do 65. minute za Lugano) (Abela Marca ni bilo v kadru Lugana) (Nina Žuglja ni bilo v kadru Bodö/Glimta) * Skupina E: Legia Varšava - Aston Villa 3:2 (2:2) (Blaž Kramer ni igral za Legio Varšavo) Zrinjski Mostar - AZ Alkmaar 4:3 (0:3) * Skupina F: Ferencvaros - Čukarički 3:1 (2:1) Genk - Fiorentina 2:2 (1:2) * Skupina G: HJK Helsinki - Paok Solun 2:3 (1:0) Eintracht Frankfurt - Aberdeen 2:1 (1:1) (Ester Sokler je igral od 78. minute za Aberdeen) * Skupina H: Fenerbahče - Nordsjaelland 3:1 (2:0) (Miha Zajc ni igral za Fenerbahče) Ludogorec Razgrad - Spartak Trnava 4:0 (0:0) (Adrian Zeljković je igral do 73. minute za Spartak Trnavo) (Miha Kompan Breznik ni igral za Spartak Trnavo)