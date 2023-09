Primorsko-notranjska gazela podjetje Škerjanc

Pivka, 21. septembra - Gazela primorsko-notranjske regije za leto 2023 je podjetje Škerjanc. Družinsko podjetje, ki proizvaja stole, mize in vrtno pohištvo, je komisijo prepričalo s poslovnim modelom, osredotočenim na kupca, strukturirano rastjo in dodano vrednostjo. Nominirani sta bili še podjetji Seyfor in Structum.