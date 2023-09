Ministrstvo sklenilo 30 okvirnih sporazumov za sanacijo vodotokov

Ljubljana, 22. septembra - Direkcija RS za vode je sklenila 30 okvirnih sporazumov za odpravo posledic avgustovskih poplav. Na mednarodni razpis za pomoč pri sanaciji vodotokov se je sicer prijavilo 82 ponudnikov, vsi so bili domači, so pojasnili za STA. Časovnica intervencij in začetka sanacij še ni natančno definirana.