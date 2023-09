Začetek del za priključitev na vodni vir Mrzlek

Deskle, 21. septembra - Župan občine Kanal Miha Stegel in predstavnika izvajalcev so danes v Desklah z zasaditvijo lopat simbolično začeli dela na priključku na vodni vir Mrzlek. Slednjega so tamkajšnji krajani zahtevali od julija 2020, sredstva zanj so bila novembra 2021 zagotovljena tudi iz državnega proračuna. Rok za dokončanje del je konec letošnjega leta.