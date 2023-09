Skozi kajakaške kvalifikacije SP štirje slovenski predstavniki

London, 21. septembra - Skozi današnje kvalifikacije kajakašev in kajakašic na svetovnem slalomskem prvenstvu na divjih vodah v Londonu so se v polfinale uvrstili štirje slovenski predstavniki. V moški konkurenci so bili v kvalifikacijah uspešni Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik, v ženski pa Ajda Novak. Izpadli sta Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.