Kotniku poln mandat na čelu inšpektorata za kmetijstvo

Ljubljana, 21. septembra - Vlada je danes Igorja Kotnika imenovala za glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo s polnim mandatom. Petletni mandat bo nastopil v petek in ga opravljal najdlje do 21. septembra 2028 z možnostjo ponovnega imenovanja, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.