Na shodu za znanost opozorili na nezavidljiv plačni položaj strokovnih služb

Ljubljana, 21. septembra - Zaposleni v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti so se danes na Novem trgu v Ljubljani zbrali na shodu, s katerim so opozorili na nezavidljiv plačni položaj svojih kolegov na strokovnih delovnih mestih. Poudarili so, da je primerno plačilo ključno za razvoj znanosti in izobraževanja, pristojne organe pa pozivajo k hitrejšemu ukrepanju.