Vlada za mesto v evropskem odboru za socialne zadeve predlaga Grego Strbana

Ljubljana, 21. septembra - Vlada je na današnji seji izrazila podporo kandidaturi Grege Strbana za članstvo v Evropskem odboru za socialne pravice pri Svetu Evrope (EOSP), so sporočili z vlade. Ob tem je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pooblastila, da kandidaturo preko ministrstva za zunanje in evropske zavede (MZEZ) posreduje Svetu Evrope.