Marles hiše lani več kot podvojile prihodke na tujih trgih

Limbuš, 24. septembra - Družba Marles hiše Maribor je kljub zahtevnim okoliščinam v mednarodnem okolju leto 2022 zaključila pozitivno in za skoraj polovico povečala prodajo. Podjetje s 140 zaposlenimi je lani beležilo skoraj 32 milijonov evrov prihodkov, leto pa so zaključili z 78.000 evri čistega dobička. To je sicer občutno manj od skoraj pol milijona evrov leto prej.