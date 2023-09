Na mednarodni romski konferenci tudi o uresničevanju načrta Bruslja za podporo Romom

Radenci, 21. septembra - Predstavniki romske skupnosti iz 15 držav so danes na mednarodni romski konferenci v Radencih s predstavniki državnih in evropskih institucij razpravljali o več temah, pomembnih za Rome. V ospredju sta bila uresničevanje desetletnega načrta Evropske komisije za podporo Romom v EU in predstavitev dobrih praks reševanja težav romske skupnosti.