Spodnji dom španskega parlamenta odobril uporabo regionalnih jezikov

Madrid, 21. septembra - Poslanci spodnjega doma parlamenta v Madridu so danes s 180 glasovi za in 170 proti potrdili spremembo statuta, po kateri bo v prihodnje v domu dovoljena uporaba regionalnih jezikov. Ker velika večina politikov ne razume katalonščine, baskovščine in galicijščine, se bodo morali poslanci sedaj zanašati na prevajalce.