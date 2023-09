Plesna predstava Okamenela prek legende o Ajdovski deklici tudi o aktualnih vprašanjih

Maribor, 24. septembra - V Veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor bo danes premierno izvedena plesna predstava Okamenela v izvedbi in idejni zasnovi plesalk iz kolektiva ŠIK ter v koreografiji Urše Rupnik. Prikazuje legendo Ajdovske deklice, obenem pa se poglablja v aktualne teme, kot so vloga ženske v družbi in poseganje v naravo.