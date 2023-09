Na razpravi o pomoči slovenske vojske ob naravnih nesrečah tudi o potrebi po vojaški opremljenosti

Gornja Radgona, 21. septembra - Na mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra, ki se je danes začel v Gornji Radgoni, je Slovenska vojska pripravila razpravo o pomoči vojske ob naravnih in drugih nesrečah. Izpostavili so zlasti veliko pripravljenost pripadnikov vojske pomagati, znova pa se je izkazalo, da vojaška oprema prav pride tudi za pomoč ob ujmah.