Veteranske organizacije s pohodom opozorile na individualno in kolektivno odgovornost za mir

Ljubljana, 21. septembra - Veteranske organizacije so ob mednarodnem dnevu miru s pohodom skozi prestolnico opozorile na individualno in kolektivno odgovornost za spodbujanje miru. Na slovesnosti na ljubljanskem Mestnem trgu je častni govorec Dušan Plut poudaril dva vidika miru - vlogo človeka v podnebnih spremembah in diplomatsko razrešitev vojne v Ukrajini.