Slovenija izvršila sodbo Sodišča EU glede odlaganja odpadkov

Ljubljana, 21. septembra - Slovenija je z zaprtjem odlagališča Suhadole izvršila sodbo Sodišča EU iz leta 2018 glede odlaganja odpadkov, so sporočili z ministrstva za okolje. Evropska komisija je Slovenijo tožila, ker do julija 2009 ni zagotovila ustreznih ukrepov za zaprtje 21 odlagališč, so zapisali in izrazili pričakovanje, da bo Evropska komisija postopek kršitve zaprla.