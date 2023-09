Goljufi žrtve oškodovali za več kot 100.000 evrov

Koper, 21. septembra - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper so s pomočjo sodelovanja z italijansko policijo ugotovili, da so najmanj trije osumljenci, Slovenec in dva Italijana, žrtve ogoljufali za več kot 100.000 evrov. Med drugim so to storili tudi z obljubo menjave gotovine velikih zneskov, ki pa je žrtvam nikoli niso vrnili.