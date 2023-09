Mladina o beguncih (22. 9.)

Ljubljana, 22. septembra - Grega Repovž v komentarju Osem let piše o begunski problematiki od prvega velikega begunskega vala, ki sta ga Evropa in z njo Slovenija doživeli pred osmimi leti. Avtor se sprašuje, kako je mogoče, da so politiki že osmo jesen zapored šokirani, ker se konec leta vedno pojavi več beguncev, ki jih nimajo kam namestiti.