Na Ptujskem gradu razstava njihove prezrte zbirke habsburških medalj

Ptuj, 21. septembra - V romanskem palaciju na Ptujskem gradu so ob 130-letnici Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, ki jo bodo s slavnostno akademijo obeležili v petek, odprli razstavo začasno razstavo njihovih artefaktov Medalje, male umetnine v luči habsburške monarhije. Pripravljavca razstave, ki bo na ogled do 3. decembra, sta Nataša Kolar in Branko Vnuk.