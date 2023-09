Izola, 21. septembra - Policisti so v sredo v Izoli 34-letnemu vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost vožnje 149 kilometrov na uro, kjer je omejitev 90 kilometrov na uro. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega bodo podali tudi obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Koper.