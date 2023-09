DOS in ŠOS pozivata k podaljšanju veljavnosti mesečne vozovnice za dijake zaključnih letnikov

Ljubljana, 21. septembra - Dijaška in študentska organizacija vlado in ministrstvo za infrastrukturo pozivata k podaljšanju veljavnosti subvencionirane mesečne vozovnice za dijake zaključnih letnikov do konca septembra. Čeprav jim dijaški status velja do konca meseca, pa jim trenutni sistem ne omogoča uporabe vozovnic za medkrajevni potniški promet v tem mesecu.