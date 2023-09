Svet novomeške bolnišnice vodi Metka Petek Uhan

Novo mesto, 21. septembra - Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je na torkovi ustanovni seji za predsednico sveta izvolil Metko Petek Uhan, za podpredsednika pa Andreja Petakoviča, so sporočili iz bolnišnice. Seznanili so se s pozitivnim poslovanjem bolnišnice, z okrepljenim naložbenim razvojem in s stanjem čakalnih vrst.