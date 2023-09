Von der Leyen pozdravila ukrajinske ukrepe na področju izvoza žita

New York, 21. septembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo v New Yorku v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pozdravila ukrepe Kijeva, ki jih je ta napovedal po odpravi evropskih omejitev na področju uvoza ukrajinskega žita. V Bruslju so medtem omenili možnost ukrepanja proti članicam, ki so uvedle enostranske ukrepe.