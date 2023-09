Venezuelske oblasti prevzele nadzor nad zaporom z bazenom in diskoteko

Valencia, 21. septembra - Venezuelske oblasti so v sredo sporočile, da so v okviru obsežne operacije, v kateri je sodelovalo 11.000 pripadnikov varnostnih sil, prevzele nadzor nad zaporom vplivne tolpe, ki je imela v njem med drugim urejen bazen, diskoteko, sobe za igre na srečo in celo živalski vrt. Po besedah vlade v Caracasu so s tem "uničili center zarot in kriminala".