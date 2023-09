Na Ljubljanski borzi dopoldne v ospredju delnice Cinkarne Celje

Ljubljana, 21. septembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,44 odstotka. Ob skromnem prometu je zaenkrat največ zanimanja za delnice Cinkarne Celje, ki so se pocenile za 0,43 odstotka. Cenijo se tudi delnice Luke Koper, Krke in Petrola.