V Novi Gorici se začenja festival srednjeveške glasbe Flores Musicae

Nova Gorica, 21. septembra - Festival Flores Musicae že od leta 2011 vsako leto na Goriško prinaša srednjeveško in renesančno glasbo. Letošnji festival bo med Novo Gorico in Goriškimi Brdi potekal od danes pa vse do nedelje. Odpira ga skupina mladih ustvarjalcev Sollazzo Ensemble pod vodstvom francoske glasbenice Anne Danilevskaie ob 20. uri na Kostanjevici nad Novo Gorico.