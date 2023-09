Na območju Dobruške vasi več prebivalcev napadlo policista

Novo mesto, 21. septembra - Na območju Dobruške vasi je moški v sredo lastniku zemljišča grozil z orožjem in mu poskušal na njegovem zemljišču preprečiti izvedbo zemeljskih del. Lastnik zemljišča je grožnje prijavil policiji in se skupaj z dvema policistoma vrnil na svoje zemljišče, kjer jih je napadlo več prebivalcev naselja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.