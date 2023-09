Cene več sto živilskih izdelkov znižali in omejili tudi v Severni Makedoniji

Skopje, 21. septembra - Makedonska vlada je ta teden sprejela odločitev o znižanju in omejitvi cen za več sto izdelkov iz 25 skupin živil. Cene je znižala za najmanj deset odstotkov, veljale pa bodo od danes do 30. novembra. Podobno so minuli teden storili tudi na Hrvaškem in v Srbiji. V vseh treh državah imajo ti izdelki posebno oznako.