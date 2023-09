Teniški Laverjev pokal tokrat brez velikih imen

Vancouver, 21. septembra - Po zgodovinski in sila ganljivi izvedbi leta 2022 z zadnjim dvobojem in s slovesom švicarskega asa Rogerja Federerja bo letošnja izvedba teniškega Laverjevega pokala, ki bo od petka do nedelje v Vancouvru v Kanadi, nekoliko manj zvezdniška. Kot navaja tiskovna agencija AFP, bodo turnir izpustili trenutno največji zvezdniki tenisa.