Ob obletnici srbskega cineasta Živojina Pavlovića retrospektiva v kinoteki

Ljubljana, 21. septembra - Devetdesete obletnice rojstva cineasta, pisatelja, filmskega publicista, slikarja in teoretika Živojina Pavlovića se bodo v Slovenski kinoteki spomnili z retrospektivo njegovih filmov, ki se bo začela nocoj s filmoma Triptih o materiji in smrti ter Prebujanje podgan. Posvetili so mu tudi zbornik, ki ga bodo predstavili v petek.