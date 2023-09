Na ljubljanski fakulteti bodo bridž letos poučevali s posebnimi kartami

Ljubljana, 21. septembra - Bridž je olimpijski šport in v številnih evropskih državah del izobraževalnega procesa, v preteklem študijskem letu pa so ga poučevali tudi na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Pred novim šolskim letom so se odločili tudi za izdelavo posebnih kart na katerih so upodobljeni ugledni matematiki in fiziki, so sporočili s fakultete.