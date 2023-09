Fifa začela obiske mest gostiteljic SP v nogometu 2026

Miami, 21. septembra - Predstavniki Mednarodne nogometne zveze Fife in organizacijskega odbora naslednjega svetovnega prvenstva v nogometu, odgovorni za ključna operativna področja, so začeli obiske v mestih gostiteljicah SP. To bo leta 2026 v Kanadi, Mehiki in ZDA. V okviru turneje so v sredo obiskali Miami, namreravajo pa obiskati vseh 16 mest gostiteljic mundiala.