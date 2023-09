Pregled - šport, 20. 9. (sreda)

Ljubljana, 20. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 20. septembra.

LILLE - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 1. krogu konferenčne lige v gosteh izgubili proti prvemu favoritu skupine A Liilu z 0:2 (0:1). Ljubljanske nogometaše tekma 2. kroga čaka 5. oktobra, ko bodo gostil Slovan iz Bratislave s slovenskim branilcem Kenanom Bajrićem. Ta se bo v četrtek v uvodnem krogu meril s Klaksvikom s Ferskih otokov.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 2. krogu lige prvakov danes v Zlatorogu izgubili proti portugalskemu Portu z 29:30 (16:9). Celjska ekipa se bo v sredo, 27. septembra, v gosteh pomerila z nemškim Magdeburgom. V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Mitja Janc z devetimi goli, Ante Ivanković je dodal pet zadetkov.

LODŽ - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je bila v četrtem krogu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja skupine C v Lodžu na pragu velikega presenečenja. Z odlično predstavo je proti Nemčiji vodila z 2:1 v nizih in 10:5 v odločilnem, a prednost zapravila in še četrtič igrišče zapustila s porazom. Izid je bil 2:3 (17, -21, 19, -16, -12).

ASSEN - S kronometrskimi preizkušnjami se je v Emmnu na Nizozemskem začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. V članski konkurenci je Slovenijo zastopala le Eugenia Bujak, ki je na 29,8 kilometra dolgi progi zasedla osmo mesto. To je v ženski konkurenci druga najboljša slovenska uvrstitev na prvenstvih, leta 2018 je bila Bujak že sedma.

LJUBLJANA - Upravni odbor Atletske zveze Slovenije (AZS) je med drugim obravnaval finančno stanje v tekmovalno zelo uspešnem letu. Zveza pričakuje 1,9 milijona prihodkov in pozitivno bilanco ob koncu leta. Svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh je za osvojeno medaljo v Budimpešti dobil 8000 evrov, pol manj pa njegov estonski trener Gerd Kanteer. Pozitivno stanje kažejo projekcije, saj je bila v obdobju od januarja do vključno julija finančna realizacija AZS 1.094.000 evrov, ob tem pa je bilo 1.035.000 stroškov. Predlog rebalansa finančnega plana za letos tako ni bil sprejet, v okviru proračuna pa bodo skušali za atlete in atletinje najti dodatna sredstva.

PODGORICA - Košarkarji Studentskega centra so zmagovalci superpokala lige Aba. V današnjem finalu turnirja v Podgorici so premagali Partizan s 83:81. Tretji so bili igralci domače Budućnosti, ljubljanska Cedevita Olimpija je končala na zadnjem, osmem mestu po porazu proti ekipi FMP z 81:85.

LJUBLJANA - Nogometaši Bayerna so v osrednji tekmi sredinega večera uvodnega kroga lige prvakov premagali Manchester United s 4:3. Madridski Real je z zadetkom v sodnikovem dodatku premagal Union Berlin z 1:0, Galatasaray in Koebenhavn sta igrala 2:2. Arsenal pa je s 4:0 odpravil PSV Eindhoven.