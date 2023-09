Slovenske odbojkarice zapravile priložnost za lep skalp

Lodž, 20. septembra - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je bila v četrtem krogu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja skupine C v Lodžu na pragu velikega presenečenja. Z odlično predstavo je proti Nemčiji vodila z 2:1 v nizih in 10:5 v odločilnem, a prednost zapravila in še četrtič igrišče zapustila s porazom. Izid je bil 2:3 (17, -21, 19, -16, -12).