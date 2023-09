Dnevnik o protipoplavni zaščiti na Ljubnem (21. 9.)

Ljubljana, 20. septembra - Anja Hreščak v komentarju Opravičite se, gospa predsednica, gospod premier! piše o povodnji na Ljubnem. Poplave so prizadele tudi podjetje KLS Ljubno, zaradi česar del avtomobilske industrija v Evropi stoji. Ustrezne protipoplavne zaščite na Ljubnem ni, kar kaže na to, da so pristojni državni organi svoje naloge opravljali malomarno, meni.