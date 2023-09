Superpokal lige Aba Studentskemu centru, Cedevita Olimpija osma

Podgorica, 20. septembra - Košarkarji Studentskega centra so zmagovalci superpokala lige Aba. V današnjem finalu turnirja v Podgorici so premagali Partizan s 83:81. Tretji so bili igralci domače Budućnosti, ljubljanska Cedevita Olimpija je končala na zadnjem, osmem mestu po porazu proti ekipi FMP z 81:85.