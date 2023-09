Zelenski v Varnostnem svetu ZN pozval k odvzemu pravice do veta Rusiji

New York, 20. septembra - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov v New Yorku obsodil ruski napad na Ukrajino kot zločinski in pozval, naj se Rusiji kot stalni članici VS ZN odvzame pravica do veta. Ob tem je pozval tudi k širitvi tega organa in med drugim predlagal stalni sedež za Nemčijo.