Primorske novice o vodstvu sežanskega zdravstvenega doma (21. 9.)

Koper, 20. septembra - Katja Kirn Vodopivec v komentarju Mladost in svežina nista prepričali piše o vodstvu sežanskega zdravstvenega doma. Imenovanju Tilna Pahorja za direktorja so mnogi nasprotovali. Njegov prihod je po drugi strani pokazal, kako težko je kot "tujek, prišlek iz druge regije" ugoditi merilom in pričakovanjem zaprte lokalne skupnosti.