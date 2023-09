Britanski državni sekretar Docherty izpostavil pomen diplomatske vloge Slovenije v regiji in v VS ZN

pogovarjal se je Luka Krek

Ljubljana, 21. septembra - "Slovenija ima zelo pomembno vlogo, ne le kot članica VS ZN, temveč tudi kot regionalni akter v jugovzhodni Evropi, povezana pa je tudi z gospodarstvi zahodne Evrope," je za STA dejal državni sekretar za Evropo na britanskem zunanjem ministrstvu Leo Docherty. Odnose med Združenim kraljestvom in Slovenijo je ocenil kot dobre, trdne in tople.