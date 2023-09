Britanska vlada napovedala upočasnitev podnebnega ukrepanja

London, 20. septembra - Velika Britanija še vedno namerava do leta 2050 doseči cilj ničelnih emisij ogljikovega dioksida, vendar bodo po današnjih napovedih premierja Rishija Sunaka to dosegli s "pragmatičnim" dostopom in milejšo politiko. Kot je pojasnil, britanskim družinam ne želi povzročati "nesprejemljivih stroškov".