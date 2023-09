Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 9.)

Ljubljana, 20. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovesnosti ob dnevu čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v Umagu, ki se je je udeležil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Na slovesnosti so posebno pozornost namenili zaščiti in reševanju. Poročale so tudi o prihajajočem nastopu skupine Laibach na Reki.