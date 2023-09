Celjski policisti opozarjajo na goljufije s prodajo ponarejenih vozniških dovoljenj

Celje, 20. septembra - Celjski kriminalisti obravnavajo sume storitve kaznivih dejanj goljufije in ponarejanja listin, ki se navezujejo na prodajo ponarejenih vozniških dovoljenj. Na družbenem omrežju Facebook so v sodelovanju z Agencijo za varnost zaznali zapise, kjer posamezniki ob plačilu ponujajo pridobitev slovenskih in mednarodnih vozniških dovoljenj.